В Афганистане ликвидировали одного из главарей "Аль-Каиды"

Силы безопасности Афганистана ликвидировали одного из главарей террористической организации "Аль-Каида" Абу Мухсина аль-Масри, фигурирующего в списке самых разыскиваемых террористов Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Силы безопасности Афганистана ликвидировали одного из главарей террористической организации "Аль-Каида" Абу Мухсина аль-Масри, фигурирующего в списке самых разыскиваемых террористов Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу со ссылкой на Национальное управление безопасности Афганистана проинформировало агентство Reuters.

По его данным, аль-Масри обвинялся в Соединенных Штатах в оказании материальной поддержки иностранной террористической организации и заговоре с целью убийства американских граждан. Боевик был нейтрализован в ходе спецоперации в провинции Газни на востоке Афганистана.