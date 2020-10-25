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В Афганистане ликвидировали одного из главарей "Аль-Каиды"

В Афганистане ликвидировали одного из главарей "Аль-Каиды" Силы безопасности Афганистана ликвидировали одного из главарей террористической организации "Аль-Каида" Абу Мухсина аль-Масри, фигурирующего в списке самых разыскиваемых террористов Федерального бюро расследований (ФБР) США.
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25 октября 2020 г. 00:39
В Афганистане ликвидировали одного из главарей Аль-Каиды

Силы безопасности Афганистана ликвидировали одного из главарей террористической организации "Аль-Каида" Абу Мухсина аль-Масри, фигурирующего в списке самых разыскиваемых террористов Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу со ссылкой на Национальное управление безопасности Афганистана проинформировало агентство Reuters.

По его данным, аль-Масри обвинялся в Соединенных Штатах в оказании материальной поддержки иностранной террористической организации и заговоре с целью убийства американских граждан. Боевик был нейтрализован в ходе спецоперации в провинции Газни на востоке Афганистана.

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Версия на азербайджанском языке "Al-Kaida" liderlərindən biri zərərsizləşdirilib

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