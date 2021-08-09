В Афганистане ликвидировали более 570 талибов за сутки

Афганские военные за минувшие сутки ликвидировали более 570 боевиков радикального движения "Талибан" в провинциях Кандагар, Герат, Гильменд, Пактия и других.

Афганские военные за минувшие сутки ликвидировали более 570 боевиков радикального движения "Талибан" в провинциях Кандагар, Герат, Гильменд, Пактия и других.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство обороны Афганистана.

"Были ликвидированы 579 террористов и 161 получил ранения в результате операций сил национальной безопасности Афганистана в провинциях Нангархар, Хост, Логар, Пактия, Кандагар, Герат, Джаузджан, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз за последние 24 часа", - говорится в сообщении минобороны в Twitter.

В субботу стало известно, что бомбардировщики B-52 Stratofortress США нанесли авиаудары по силам "Талибана"* в столице провинции Джаузджан Шибергане. По словам представителя минобороны Афганистана Фавада Амана, в ходе атаки было ликвидировано более 200 талибов, а также уничтожено свыше 100 транспортных средств, большое количество оружия и боеприпасов.