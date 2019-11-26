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В Афганистане ликвидированы 12 боевиков в ходе отражения нападения в Кундузе

В Афганистане ликвидировали 12 боевиков в ходе отражения нападения
​Афганские военные отразили нападение боевиков Талибан, ночью атаковавших блокпосты в центре города Кундуз

Афганские военные отразили нападение боевиков "Талибан", ночью атаковавших блокпосты в центре города Кундуз, столицы одноименной провинции на северо-востоке Афганистана; ликвидированы 12 экстремистов, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Минувшей ночью вооруженная группа талибов атаковала посты правительственных сил в районе Кахва-Хона, в центре города Кундуз. Атака была отбита, ликвидированы 12 экстремистов" - сказал представитель пресс-центра 217-го корпуса Афганской национальной армии.

В конце минувшей недели военные власти Кундуза объявили о начале совместной контртеррористической операции афганских военных и сил безопасности "Памир 110" с целью полной очистки от террористов пригородов административного центра провинции.

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