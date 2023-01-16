В Афганистане как минимум 20 человек погибли из-за резкого похолодания

По меньшей мере 20 человек погибли и 70 были госпитализированы за последние несколько дней из-за резкого похолодания и снегопадов в Афганистане.

По меньшей мере 20 человек погибли и 70 были госпитализированы за последние несколько дней из-за резкого похолодания и снегопадов в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал TOLOnews.

Из-за снижения температуры также погибло как минимум 4 тыс. голов крупного рогатого скота, а несколько тысяч гектаров сельскохозяйственных земель пришли в негодность.

Холод представляет угрозу для значительной части населения страны, так как большинство местных жителей не имеет возможности отапливать свои дома.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что в течение недели температура в некоторых частях Афганистана может опуститься до 35 градусов мороза.