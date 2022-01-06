В Афганистане из-за наводнений погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли, 23 пострадали в результате наводнений и снегопада в Афганистане.

По меньшей мере 11 человек погибли, 23 пострадали в результате наводнений и снегопада в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, обильные снегопады на территории страны в последние несколько дней зачастую приводят к наводнениям.

По словам источника, такая ситуация наблюдается, в частности, в провинциях Гильменд, Нимроз, Фарах, Нангархар, Бадахшан, Джаузджан, Тахар, Кандагар и Кабул.

Источник отметил, что персонал ведомства смог спасти и эвакуировать десятки людей, оказавшихся в ловушке из-за стихии.