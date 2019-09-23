В Афганистане из-за авиаударов погибли 35 человек во время свадьбы

По меньшей мере 35 мирных жителей погибли в афганской провинции Гильменд во время празднования свадьбы из-за авиаударов правительственных сил, среди погибших дети и женщины, передает Report со ссылкой на Reuters.

Представители властей сообщили, что налет был совершен на базу боевиков неподалеку. По их словам, база использовалась талибами для тренировки самоубийц-террористов.

В результате авиаудара погибли 35 человек, ранено 13.

По информации другого источника, от удара погибли 40 человек.