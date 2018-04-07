В Афганистане из-за атаки талибов погибли два солдата

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере два солдата афганской армии погибли, трое ранены в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" на контрольный пункт в северной провинции Сари-Пуль.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo news.

По данным телеканала, атака произошла вечером в пятницу в одной из деревень провинции. Представитель лагеря Шахин в провинции Балх Мохаммад Ханиф Резае заявил, что атака длилась более 30 минут.

По его словам, пострадавших доставили в госпиталь при лагере, где базируется 209-й корпус армии Афганистана. Все они находятся в стабильном состоянии.