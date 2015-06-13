В Афганистане изъята партия наркотиков весом 300 кг

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Крупная партия наркотиков весом 300 килограмм изъята в провинции Баглан на севере Афганистана.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МВД страны.

По данным полиции, грузовик с партией гашиша был остановлен в районе Мал Хан в северной части шоссе Саланг. Партия направлялась в Кабул.

Согласно оценкам экспертов, в текущем году может быть достигнут абсолютный рекорд по производству наркотиков в истории Афганистана. Ежегодно афганские наркоторговцы зарабатывают не менее 70 млрд. долларов. Общая площадь посевов опийного мака на афганской территории занимает 224 тыс. гектаров в 132 районах страны. Большая часть наркотических веществ идет в Россию, Иран и Пакистан. Вместе с тем, количество наркоманов среди афганских граждан также быстро растет.