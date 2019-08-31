​В Афганистане десять человек погибли при взрыве

В афганском городе Кундуз, который правительственные силы зачистили от талибов, произошел взрыв, около 10 человек погибли, несколько пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News.

Телеканал отмечает, что в результате взрыва также пострадал глава полиции города и несколько других людей. Ответственность за взрыв на себя взяло движение "Талибан". Оно подтвердило, что взрыв произвел смертник.

По информации агентства Пажвак, среди пострадавших и убитых есть журналисты.