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В Афганистане число случаев коронавируса превысило 24 тыс.

В Афганистане число случаев коронавируса превысило 24 тыс.

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 24 тысячи, свыше 400 человек скончались. Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

За последние сутки медики в Афганистане выявили 556 новых случая заражения и зарегистрировали пять летальных исходов.

По данным минздрава, общее число заражений в Афганистане достигло 24 102, скончался 451 пациент с коронавирусом.Отмечается, что выздоровели 4 201 человек.

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