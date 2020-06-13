В Афганистане число случаев коронавируса превысило 24 тыс.

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 24 тысячи, свыше 400 человек скончались. Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

За последние сутки медики в Афганистане выявили 556 новых случая заражения и зарегистрировали пять летальных исходов.

По данным минздрава, общее число заражений в Афганистане достигло 24 102, скончался 451 пациент с коронавирусом.Отмечается, что выздоровели 4 201 человек.