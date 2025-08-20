О нас

В Афганистане число погибших в ДТП с автобусом возросло до 79 человек

В Афганистане число погибших в ДТП с автобусом возросло до 79 человек Число погибших после столкновения автобуса с мотоциклом и бензовозом в афганской провинции Герат увеличилось до 79 человек.
20 августа 2025 г. 21:21
В Афганистане число погибших в ДТП с автобусом возросло до 79 человек

Число погибших после столкновения автобуса с мотоциклом и бензовозом в афганской провинции Герат увеличилось до 79 человек.

Как передает Report со ссылкой на Independent, об этом заявил пресс-секретарь МВД Афганистана Абдул Матин Кани.

Уточняется, что в числе погибших 19 детей, еще два человека получили травмы.

Агентство Tolo News, ссылаясь на этого же чиновника, уточняет, что ДТП произошло вечером 19 августа в округе Гузара. В результате тройного столкновения начался крупный пожар, и многие погибли на месте. Очевидец рассказал AFP, что из автобуса удалось спасти только троих, огонь был таким сильным, что близко было невозможно подойти. Главврач местного военного госпиталя сказал журналистам, что многие тела настолько обгорели, что их нельзя идентифицировать.

Ранее сообщалось, что в ДТП погибли 71 человек.

Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda yanğınla nəticələnən zəncirvari yol qəzasında ölənlərin sayı 79-a çatıb

