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В Афганистане через 42 года планируют провести перепись населения

В Афганистане через 42 года планируют провести перепись населения Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" планирует провести перепись населения страны.
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26 октября 2021 г. 22:27
В Афганистане через 42 года планируют провести перепись населения

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" планирует провести перепись населения страны.

Как передает Report, сообщение об этом опубликовано в Twitter на странице представителя талибов, заместителя министра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихуллы Муджахида.

"Сегодня состоялось заседание временного правительства "Исламского эмирата Афганистан" (используемое радикалами название государства – ред.) под председательством главы кабмина муллы Мохаммада Хасана Ахунда. На встрече обсуждались ситуация в экономике и различные инфраструктурные проекты. Были затронуты вопросы, связанные с работой демографической службы страны и принято решение о проведении переписи населения Афганистана", - указано в заявлении.

Помимо этого, временный кабинет обсудил принимаемые в стране меры по борьбе с наркоторговлей, необходимость повышения квалификации религиозных деятелей, ситуацию в сфере здравоохранения и перспективы реализации проекта трансафганского газопровода ТАПИ.

Последняя перепись населения в Афганистане проводилась в 1979 году, согласно результатам которой в стране проживали 15,5 млн человек. C 2013 по 2018 год при поддержке ООН проходила программа подсчета населения с применением технологий спутниковой съемки и дистанционного зондирования, однако ее результаты подвергались критике в обществе, несколько раз пересматривались и в итоге не были утверждены.

Согласно опубликованным в конце 2020 года оценкам Национального управления статистики и информации Исламской Республики Афганистан, в стране проживают 32,9 млн человек, из которых 16,8 млн - мужчины, 16,1 млн - женщины. Городское население составляет порядка 8 млн человек, сельское - 23,4 млн жителей, кочевое - 1,5 млн человек.

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