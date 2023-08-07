О нас

В Афганистане более 400 человек отравились на благотворительном обеде

В Афганистане более 400 человек отравились на благотворительном обеде Глава департамента общественного здравоохранения Афганистана Фазал Карим Мандозай рассказал, что в результате отравления после благотворительного обеда в провинции Хост пострадали около 450 человек.
Другие страны
7 августа 2023 г. 18:45
В Афганистане более 400 человек отравились на благотворительном обеде

Глава департамента общественного здравоохранения Афганистана Фазал Карим Мандозай рассказал, что в результате отравления после благотворительного обеда в провинции Хост пострадали около 450 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Всего около 450 человек, 90 из них дети, 120 женщины находятся у нас на лечении", — заявил он.

Представитель сферы здравоохранения отметил, что на данный момент неизвестно, что стало причиной отравления. Основной причиной считается небрежность поваров в процессе приготовления еды.

По словам представителя местной полиции, расследованием занимается служба безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Введены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
ФотоВведены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
7 августа 2023 г. 17:30
 В Армении препятствуют мониторингу объектов горнодобывающей промышленности
 В Армении препятствуют мониторингу объектов горнодобывающей промышленности
7 августа 2023 г. 12:23
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Самухский район
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Самухский район
7 августа 2023 г. 11:51
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Шамкирский район
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Шамкирский район
7 августа 2023 г. 10:44
В Азербайджана создана коалиция Environmental Protection First
В Азербайджана создана коалиция Environmental Protection First
7 августа 2023 г. 10:37
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Газахский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Газахский район
7 августа 2023 г. 09:53
Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии
Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии
5 августа 2023 г. 12:57
Ряд НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с создаваемой Арменией минной угрозой
Ряд НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с создаваемой Арменией минной угрозой
4 августа 2023 г. 19:50
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
3 августа 2023 г. 20:10
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
3 августа 2023 г. 16:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi