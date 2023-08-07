В Афганистане более 400 человек отравились на благотворительном обеде

Глава департамента общественного здравоохранения Афганистана Фазал Карим Мандозай рассказал, что в результате отравления после благотворительного обеда в провинции Хост пострадали около 450 человек.

Глава департамента общественного здравоохранения Афганистана Фазал Карим Мандозай рассказал, что в результате отравления после благотворительного обеда в провинции Хост пострадали около 450 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Всего около 450 человек, 90 из них дети, 120 женщины находятся у нас на лечении", — заявил он.

Представитель сферы здравоохранения отметил, что на данный момент неизвестно, что стало причиной отравления. Основной причиной считается небрежность поваров в процессе приготовления еды.

По словам представителя местной полиции, расследованием занимается служба безопасности.