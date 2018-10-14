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    В Афганистане более 20 силовиков погибли при нападении талибов

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 сотрудников сил безопасности и 8 полицейских погибли в Афганистане в ночь на воскресенье в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан"* в провинциях Фарах и Забул.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

    Как сообщает телеканал, в ходе первого инцидента талибы совершили нападение на семь контрольно-пропускных пунктов в западной провинции Фарах. Отмечается, что в результате атаки погибли не менее 15 сотрудников сил безопасности, еще десять были захвачены талибами.

    По данным телеканала, еще два инцидента произошли в двух районах южной провинции Забул, где в ходе столкновений с талибами погибли восемь сотрудников афганской полиции. Телеканал отмечает, что в результате инцидентов талибы также понесли потери, но их количество не уточняется.

    Ранее представители движения "Талибан" заявили, что сбили военно-транспортный самолет США C-130J "Геркулес", в результате которого погибли 11 человек.

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