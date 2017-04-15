В Афганистане автомобиль подорвался на мине, 10 человек погибли

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 мирных жителей погибли, когда их фургон подорвался на придорожной мине в провинции Гильменд на юге Афганистана.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс, об этом заявил представитель властей Омар Жвак.

Согласно информации, погибшие ехали из отдаленного округа Нава в столицу провинции город Лашкаргах. "Взрыв был большой силы, и все, кто находился в фургоне, погибли", — заявил О. Жвак. По его словам, власти пытаются установить, есть ли среди погибших женщины и дети.

Глава полиции Гильменда возложил ответственность за взрыв на радикальную группировку "Талибан", отметив, что мина была заложена на дороге, которую часто используют военные. Именно они, по его словам, и были целью боевиков.