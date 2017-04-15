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    В Афганистане автомобиль подорвался на мине, 10 человек погибли

    По словам главы полиции, мина была заложена на дороге, которую часто используют военные

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 мирных жителей погибли, когда их фургон подорвался на придорожной мине в провинции Гильменд на юге Афганистана.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс, об этом заявил представитель властей Омар Жвак.

    Согласно информации, погибшие ехали из отдаленного округа Нава в столицу провинции город Лашкаргах. "Взрыв был большой силы, и все, кто находился в фургоне, погибли", — заявил О. Жвак. По его словам, власти пытаются установить, есть ли среди погибших женщины и дети.

    Глава полиции Гильменда возложил ответственность за взрыв на радикальную группировку "Талибан", отметив, что мина была заложена на дороге, которую часто используют военные. Именно они, по его словам, и были целью боевиков.

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