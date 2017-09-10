В Афганистане боевики убили главу религиозного совета

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В Афганистане боевики убили двух человек в восточной провинции Каписа.

Как передает Report, со ссылкой на AP, один из убитых глава местного религиозного совета.

По словам представителя губернатора провинции Каиса Кадери, именно глава религиозного совета Мулла Гюль Мохаммад Ханафьяр был объектом нападения. Он умер от полученных ранений по дороге в больницу. Его охранник также погиб.

Сообщается, что нападение было совершено боевиками на мотоцикле, которые открытили огонь, когда Ханафьяр выходил из своего автомобиля.