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В Афганистане боевики убили 10 сотрудников британо-американской НКО

В Афганистане боевики убили 10 сотрудников британо-американской НКО По меньшей мере 10 сотрудников британо-американской некоммерческой организации (НКО) HALO Trust, которая специализируется на обезвреживании мин и неразорвавшихся боеприпасов, были убиты боевиками в масках в Афганистане, еще 14 были ранены.
Другие страны
9 июня 2021 г. 07:44
В Афганистане боевики убили 10 сотрудников британо-американской НКО

По меньшей мере 10 сотрудников британо-американской некоммерческой организации (НКО) HALO Trust, которая специализируется на обезвреживании мин и неразорвавшихся боеприпасов, были убиты боевиками в масках в Афганистане, еще 14 были ранены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал 1TV со ссылкой на источники.

Официальные лица Афганистана считают, что нападение было совершено боевиками движения "Талибан".

По данным 1TV, инцидент произошел в провинции Баглан в Афганистане.

Отметим, что HALO Trust основана в 1988 году и работает над разминированием и обезвреживанием снарядов по всему миру. Ее штат насчитывает более 8 тыс сотрудников.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda “HALO Trust”ın azı 10 işçisi öldürüldü

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