В Афганистане боевики "Талибана" похитили не менее 40 мирных жителей

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Боевики радикального движения "Талибан" похитили по меньшей мере 40 мирных жителей на севере Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

По словам представителя полиции провинции Саманган Мохаммада Мунира Рахими, нападение произошло утром в воскресенье в деревне в районе Даресуф.

Рахими заявил, что проводится операция по спасению заложников.

Напомним, что ранее в Афганистане при авиаударе погибли не менее 20 мирных жителей.