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В Афганистане боевики "Талибан" убили девять солдат

В Афганистане боевики "Талибан" убили девять солдат
​Талибы убили девять солдат афганской национальной армии в провинции Газни
© AP

Талибы убили девять солдат афганской национальной армии в провинции Газни.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило министерство обороны Афганистана.

"Вчера девять (солдат - ред.) афганской национальной армии были убиты террористами "Талибана" в округе Карабах провинции Газни. Мы расследуем ситуацию и поделимся информацией позже", - написало минобороны в Twitter.

По данным местных СМИ, в результате атаки погибли 25 солдат. Движение "Талибан" заявило об ответственности.

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