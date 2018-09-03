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    В Афганистане боевики напали на три школы

    Зданиям школ был нанесен серьезный ущерб, на момент атак ни одного ученика в зданиях не было

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Боевики напали на три школы в восточной афганской провинции Пактика, передает Report со ссылкой на Синьхуа.

    По словам заместителя главы департамента образования провинции Насима Ваджида, неизвестные боевики с ручными гранатами атаковали две школы в 7.00 по местному времени, в еще одну школу попал ракетный снаряд, на момент атак ни одного ученика в зданиях не было.

    Он добавил, что в результате атак зданиям школ был нанесен серьезный ущерб.

    На настоящий момент пока ни одна из  группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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