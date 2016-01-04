​В Афганистане боевики напали на консульство Индии

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Афганистане неизвестные боевики напали на консульство Индии в городе Мазари-Шариф.

Как передает Report, передает Reuters со ссылкой на сообщение местных властей.

В сообщении говорится, что боевики попытались проникнуть на территорию консульства.

Отмечается, что нападение на консульство было совершено во время проведения спецоперации по ликвидации боевиков, совершивших нападение на военную базу в Индии.

Данных о погибших и пострадавших нет. Также не уточняется, к какой именно группировке принадлежат боевики.