В Афганистане боевики напали на центр по подготовке акушерок

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Два человека погибли, пятеро пострадали в результате нападения боевиков на центр по подготовке акушерок в Афганистане, силам безопасности удалось остановить атаку.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на чиновников.

По данным телеканала, инцидент произошел в административном центре провинции Нангархар Джелалабаде. Боевики напали на центр около 11.30 по местному времени, атака продолжалась в течение почти пяти часов.

Двое погибших — сотрудники центра. Пока неизвестно, сколько боевиков совершили нападение, некоторые из них были убиты или ранены силами безопасности.