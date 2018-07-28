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    В Афганистане боевики напали на центр по подготовке акушерок

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Два человека погибли, пятеро пострадали в результате нападения боевиков на центр по подготовке акушерок в Афганистане, силам безопасности удалось остановить атаку.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на чиновников.

    По данным телеканала, инцидент произошел в административном центре провинции Нангархар Джелалабаде. Боевики напали на центр около 11.30 по местному времени, атака продолжалась в течение почти пяти часов.

    Двое погибших — сотрудники центра. Пока неизвестно, сколько боевиков совершили нападение, некоторые из них были убиты или ранены силами безопасности.

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