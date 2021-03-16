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В Афганистане боевики напали на автобус со студентами, есть погибшие

В Афганистане боевики напали на автобус со студентами, есть погибшие Полиция Баглана заявила, что за нападением стоят боевики радикального движения "Талибан"
Другие страны
16 марта 2021 г. 11:02
В Афганистане боевики напали на автобус со студентами, есть погибшие
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Боевики атаковали автобус, перевозивший преподавателей и студентов университета провинции Баглан в Афганистане, два человека погибли. Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости источники в силах безопасности.

По данным источников, в автомобиль попал ракетный снаряд в районе города Пули-Хумри. В результате нападения погиб водитель автобуса и студент, еще шесть преподавателей получили ранения.

"В автобусе находились около 25 преподавателей и студентов", - приводит телеканал Tolo News слова источников.

Полиция Баглана заявила, что за нападением стоят боевики радикального движения "Талибан".

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda silahlılar tələbələrin olduğu avtobusa hücum edib, ölənlər var
Версия на английском языке Afghan militants attack bus carrying students, victims reported

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