В Афганистане боевики напали на автобус со студентами, есть погибшие

Полиция Баглана заявила, что за нападением стоят боевики радикального движения "Талибан"

Боевики атаковали автобус, перевозивший преподавателей и студентов университета провинции Баглан в Афганистане, два человека погибли. Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости источники в силах безопасности.

По данным источников, в автомобиль попал ракетный снаряд в районе города Пули-Хумри. В результате нападения погиб водитель автобуса и студент, еще шесть преподавателей получили ранения.

"В автобусе находились около 25 преподавателей и студентов", - приводит телеканал Tolo News слова источников.

Полиция Баглана заявила, что за нападением стоят боевики радикального движения "Талибан".