 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Афганистане аварийно сел военный вертолет, захваченный боевиками

    После посадки вертолет загорелся, однако все находившиеся на его борту люди остались в живых

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Вертолет пакистанских военных совершил аварийную посадку на востоке страны.

    Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили представители местных властей в Афганистане. 

    Ранее сообщалось, что иностранный военный вертолет разбился в провинции Логар.

    Как сообщил представитель совета провинции Абдул Вали Вакил, вертолет совершил аварийную посадку в районе Азра. На его борту находились шесть человек, они были захвачены боевиками.

    После посадки вертолет загорелся, однако все находившиеся на его борту люди остались в живых. 

    По словам местного жителя, боевики движения "Талибан" подожгли вертолет, как только он совершил аварийную посадку.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi