В Афганистане аварийно сел военный вертолет, захваченный боевиками

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Вертолет пакистанских военных совершил аварийную посадку на востоке страны.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили представители местных властей в Афганистане.

Ранее сообщалось, что иностранный военный вертолет разбился в провинции Логар.

Как сообщил представитель совета провинции Абдул Вали Вакил, вертолет совершил аварийную посадку в районе Азра. На его борту находились шесть человек, они были захвачены боевиками.

После посадки вертолет загорелся, однако все находившиеся на его борту люди остались в живых.

По словам местного жителя, боевики движения "Талибан" подожгли вертолет, как только он совершил аварийную посадку.