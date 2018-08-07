В Афганистане 50 человек погибли при авиаударе США и атаках талибов

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Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 50 мирных жителей и сотрудников сил безопасности погибли в результате авиаудара ВВС США и атак движения "Талибан" в провинции Логар на востоке Афганистана, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным члена совета провинции Абдул Вали Вакила, боевики движения провели скоординированные атаки из разных направлений по району Азра этой ночью.

"Тридцать пять сотрудников сил безопасности и мирных жителей были убиты в столкновении", - заявил он.

По его словам, еще 15 полицейских погибли во время удара авиации США по их КПП.