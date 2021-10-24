В Афганистане 50 боевиков ИГИЛ сдались талибам

Несколько десятков сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) сдались местным властям, сформированным радикальным движением "Талибан" в афганской провинции Нангархар, расположенной на востоке страны.

Несколько десятков сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) сдались местным властям, сформированным радикальным движением "Талибан" в афганской провинции Нангархар, расположенной на востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщило афганское агентство Pajhwok .

По информации представителей разведслужб провинции, "50 боевиков ИГИЛ сдались в Нангархаре правительственным силам". Отмечается, что это стало возможным благодаря "посредничеству, с которым выступили вожди местных племен".