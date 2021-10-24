О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Афганистане 50 боевиков ИГИЛ сдались талибам

В Афганистане 50 боевиков ИГИЛ сдались талибам Несколько десятков сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) сдались местным властям, сформированным радикальным движением "Талибан" в афганской провинции Нангархар, расположенной на востоке страны.
Другие страны
24 октября 2021 г. 20:31
В Афганистане 50 боевиков ИГИЛ сдались талибам

Несколько десятков сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) сдались местным властям, сформированным радикальным движением "Талибан" в афганской провинции Нангархар, расположенной на востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщило афганское агентство Pajhwok.

По информации представителей разведслужб провинции, "50 боевиков ИГИЛ сдались в Нангархаре правительственным силам". Отмечается, что это стало возможным благодаря "посредничеству, с которым выступили вожди местных племен".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda İŞİD-in 50 üzvü hakimiyyət orqanlarına təslim olub

Самое важное

В Азербайджане резервистов призывают на военные сборы
В Азербайджане резервистов призывают на военные сборы
24 октября 2021 г. 14:37
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2315 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2315 человек
23 октября 2021 г. 18:29
В Баку еще одна школа перешла на дистанционное обучение
В Баку еще одна школа перешла на дистанционное обучение
22 октября 2021 г. 13:53
Увеличено число членов межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан
Увеличено число членов межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан
22 октября 2021 г. 13:45
Азербайджан в сентябре продолжил наращивать добычу по обязательства в ОПЕК+
Азербайджан в сентябре продолжил наращивать добычу по обязательства в ОПЕК+
22 октября 2021 г. 13:40
В Азербайджане 19 школ и 505 классов перешли на онлайн-обучение из-за COVID-19
В Азербайджане 19 школ и 505 классов перешли на онлайн-обучение из-за COVID-19
22 октября 2021 г. 12:27
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
22 октября 2021 г. 11:58
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
22 октября 2021 г. 11:36
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
Год назад Азербайджан взял под полный контроль свою границу с Ираном
ВидеоГод назад Азербайджан взял под полный контроль свою границу с Ираном
22 октября 2021 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi