В Афганистане 350 сотрудников сил безопасности попали в засаду, идут бои

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Группа из 350 сотрудников афганских сил безопасности попала в засаду, направляясь в город Меймене, являющийся центром провинции Фарьяб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местный телеканал TOLOnews.

"Конвой из 350 членов афганских сил безопасности попал в засаду, направляясь в город Меймене, центр провинции Фарьяб… Местные власти подтвердили, что столкновения продолжаются", - сообщается в Twitter-аккаунте телеканала.