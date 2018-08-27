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    В Афганистане 350 сотрудников сил безопасности попали в засаду, идут бои

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Группа из 350 сотрудников афганских сил безопасности попала в засаду, направляясь в город Меймене, являющийся центром провинции Фарьяб.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местный телеканал TOLOnews.

    "Конвой из 350 членов афганских сил безопасности попал в засаду, направляясь в город Меймене, центр провинции Фарьяб… Местные власти подтвердили, что столкновения продолжаются", - сообщается в Twitter-аккаунте телеканала.

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