В Афганистане 32 сотрудника сил безопасности сдались талибам

По меньшей мере 32 сотрудника сил безопасности Афганистана сдались радикальному движению "Талибан" в провинции Бадгис на северо-западе страны, передает Report со ссылкой на афганские СМИ.

Инцидент произошел в районе Бала Мургаб, нападение талибов на который продолжается с вечера 3 апреля.

За три дня боев погибли по меньшей мере 36 военнослужащих армии Афганистана. Военнослужащие наносят удары с воздуха по позициям боевиков при поддержке миссии НАТО "Решительная поддержка" и проводят операции по зачистке.