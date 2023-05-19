О нас

В Афганистане 2,3 миллиона детей могут столкнуться с недоеданием

В Афганистане 2,3 миллиона детей могут столкнуться с недоеданием Около 90% населения Афганистана, включая детей, находятся на грани бедности.
Другие страны
19 мая 2023 г. 05:36
В Афганистане 2,3 миллиона детей могут столкнуться с недоеданием

Около 90% населения Афганистана, включая детей, находятся на грани бедности.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Фран Экиса на пресс-брифинге в Нью-Йорке.

По его словам, в 2023 году 2,3 миллиона детей могут столкнуться с недоеданием, при этом 175 тыс. из них нуждаются в лечении от связанных с нехваткой еды опасных для жизни состояний.

"Говоря об этой стране, находящейся в глубоком кризисе, борющейся с гуманитарной катастрофой, стихийными бедствиями, связанными с изменением климата, и вопиющими нарушениями прав человека, очень многие забывают, что в Афганистане наблюдается кризис прав детей. И это кризис только усугубляется", - сказал Экиса, которого цитирует сайт ООН.

По его словам, в текущем году с недоеданием столкнутся 140 тыс. беременных женщин и кормящих матерей.

Кроме того из-за переполнения Афганистана оружием только в период с января по март этого года 134 ребенка погибли или были покалечены взрывными устройствами, отметил он.

Экиса добавил, что на осуществление гуманитарных проектов ЮНИСЕФ по поддержке детей Афганистана на данный момент выделено лишь 22% запрошенных средств.

"Мы призываем международное сообщество сплотиться и помочь нам облегчить страдания детей, женщин и семей в Афганистане", - резюмировал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Сейм Литвы признал компартию виновной за пытки и депортации жителей
Сейм Литвы признал компартию виновной за пытки и депортации жителей
19 мая 2023 г. 03:16
Великобритания вводит запрет на импорт российских алмазов
Великобритания вводит запрет на импорт российских алмазов
19 мая 2023 г. 02:38
На острове Крит произошло землетрясение
На острове Крит произошло землетрясение
18 мая 2023 г. 23:59
Пентагон в 2024 году заключит контракт на производство истребителя шестого поколения
Пентагон в 2024 году заключит контракт на производство истребителя шестого поколения
18 мая 2023 г. 23:31
Минобороны Италии подтвердило подготовку украинских военных в стране
Минобороны Италии подтвердило подготовку украинских военных в стране
18 мая 2023 г. 23:07
В Нигерии число убитых при нападении на конвой консульства США достигло семи
В Нигерии число убитых при нападении на конвой консульства США достигло семи
18 мая 2023 г. 22:12
НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине
НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине
18 мая 2023 г. 21:08
В Конгрессе США поднимут вопрос об объявлении импичмента Байдену
В Конгрессе США поднимут вопрос об объявлении импичмента Байдену
18 мая 2023 г. 20:40
США заявили о готовности приблизить Сербию к евроатлантическому сообществу
США заявили о готовности приблизить Сербию к евроатлантическому сообществу
18 мая 2023 г. 20:25
Британия и Норвегия договорились сотрудничать по вопросу защиты подводной инфраструктуры
Британия и Норвегия договорились сотрудничать по вопросу защиты подводной инфраструктуры
18 мая 2023 г. 19:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi