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    В Афганистане 150 талибов сдались властям

    Камаруддин Шекиб: С началом Программы мира в Афганистане тысячи боевиков движения Талибан сдались властям

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В афганской провинции Бадгисе, расположенной на западе страны, 150 боевиков движения "Талибан" сдались властям вместе с оружием.

    Как отмечает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом заявил заместитель губернатора Бадгиса Камаруддин Шекиб. 

    Шекиб отметил, что в результате действий Высшего совета мира боевики сдались властям по собственной воле.

    Он заявил, что сдавшиеся боевики ранее организовали в некоторых районах Бадгиса террористические акты, и то обстоятельство, что они предпочли сдаться, имеет важное значение для безопасности в регионе.

    С началом "Программы мира" в Афганистане тысячи боевиков движения "Талибан" сдались властям, но наряду с этим, по всей стране продолжаются случаи террористических актов со стороны талибов.

    В рамках "Программы мира", начатой по инициативе Высшего совета мира в Афганистане, сдавшимся властям талибам обеспечиваются финансовая помощь и трудоустройство. 

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