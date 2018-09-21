В Афганистане 15 человек погибли в ДТП

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли и более 30 получили ранения в результате ДТП на западе Афганистана, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил представитель губернатора провинции Фарах Насер Махри, инцидент произошел cегодня рано утром. По его словам, автобус, двигавшийся из провинции Фарах в сторону Кабула, столкнулся с грузовиком. Махри добавил, что все пострадавшие были госпитализированы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.