В Афганистане 10 человек погибли при атаке на департамент образования - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате вооруженного нападения на здание департамента образования в Джелалабаде возросло до 10 человек, еще 10 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора провинции.

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Группа вооруженных людей совершила нападение на департамент образования в административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистан.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.

Нападение было совершено cегодня утром в городе Джелалабад. По данным чиновников, в ходе столкновения с группой нападавших погиб охранник.

Как сообщает телеканал, столкновения продолжаются.