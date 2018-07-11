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    В Афганистане 10 человек погибли при атаке на департамент образования - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате вооруженного нападения на здание департамента образования в Джелалабаде возросло до 10 человек, еще 10 получили ранения. 

    Как передает Report,  об этом  сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора провинции.

    *** 10:11

    Группа вооруженных людей совершила нападение на департамент образования в административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистан. 

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал  Tolo News со ссылкой на местных чиновников.

    Нападение было совершено  cегодня утром в городе Джелалабад. По данным чиновников, в ходе столкновения с группой нападавших погиб охранник.

    Как сообщает телеканал, столкновения продолжаются.

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