В Афганистан впервые прибыл поезд из Китая

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В афганский город Хайратон впервые в истории прибыл поезд из Китая.
Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, он шел 12 дней из китайского города Няньтун, что на востоке страны.
Товарный состав, который вез в основном оборудование, проехал через территории Казахстана и Узбекистана.
Назад в Китай поезд увезет различные афганские товары, например, сушеные фрукты, шафран и мрамор.
Китай активно инвестирует в развитие торговых маршрутов в Центральной Азии. Для Афганистана этот железнодорожный маршрут также важен, так как является альтернативой для портов Пакистана.
Китайские СМИ передают, что ежемесячно по этому маршруту будут ходить два поезда.
News DepartmentАвтор новости
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