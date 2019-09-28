В аэропорту Валенсии по запросу США задержали россиянина

В аэропорту Валенсии по запросу США задержали россиянина

28 сентября, 2019 06:40

https://report.az/storage/news/72e927b01619cf6c8f540ea4bcee4ac1/626eaef7-ff6a-4b10-98f2-0349df1ef9f0_292.jpg Россиянина задержали в аэропорту испанского города Валенсия по запросу США. Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Мадриде. Инцидент произошел 20 сентября. Задержанного посетил сотрудник генконсульства России в Барселоне. "Его делом занимается местный адвокат. Посольство внимательно следит за развитием ситуации", - добавили в диппредставительстве.По данным газеты Инцидент произошел 20 сентября. Задержанного посетил сотрудник генконсульства России в Барселоне. "Его делом занимается местный адвокат. Посольство внимательно следит за развитием ситуации", - добавили в диппредставительстве.По данным газеты Las Provincias , гражданин России Александр К. прилетел в Испанию с женой и сыном. Как пишет издание, его задержали по запросу ФБР. США выдали международный ордер на арест этого человека, подозревая его в "участии в миллионном мошенничестве, которое он совершил через интернет при помощи фальшивой документации".