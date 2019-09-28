В аэропорту Валенсии по запросу США задержали россиянина

Россиянина задержали в аэропорту испанского города Валенсия по запросу США.
Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Мадриде.Инцидент произошел 20 сентября. Задержанного посетил сотрудник генконсульства России в Барселоне. "Его делом занимается местный адвокат. Посольство внимательно следит за развитием ситуации", - добавили в диппредставительстве.По данным газеты Las Provincias, гражданин России Александр К. прилетел в Испанию с женой и сыном. Как пишет издание, его задержали по запросу ФБР. США выдали международный ордер на арест этого человека, подозревая его в "участии в миллионном мошенничестве, которое он совершил через интернет при помощи фальшивой документации".
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