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    В аэропорту столицы Сомали прогремел мощный взрыв, 13 человек погибли - ОБНОВЛЕНО

    Начиненная взрывчаткой машина взорвалась рядом с миротворческой базой Африканского союза

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В результате взрыва в районе аэропорта Могадишо 13 человек погибли, 5 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera.

    Начиненная взрывчаткой машина взорвалась рядом с миротворческой базой Африканского союза недалеко от аэропорта.

    Ответственность за взрывы, как отмечает телеканал, взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".

    ***10:34

    В аэропорту столицы Сомали Могадишу совершен теракт.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, свидетели сообщают о мощном взрыве и звуках автоматной очереди.

    Другие свидетели говорят о двойном теракте, совершенном у въезда в аэропорт. О раненых и погибших пока не сообщается.

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