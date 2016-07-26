В аэропорту столицы Сомали прогремел мощный взрыв, 13 человек погибли - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В результате взрыва в районе аэропорта Могадишо 13 человек погибли, 5 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera.

Начиненная взрывчаткой машина взорвалась рядом с миротворческой базой Африканского союза недалеко от аэропорта.

Ответственность за взрывы, как отмечает телеканал, взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".

***10:34

В аэропорту столицы Сомали Могадишу совершен теракт.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, свидетели сообщают о мощном взрыве и звуках автоматной очереди.

Другие свидетели говорят о двойном теракте, совершенном у въезда в аэропорт. О раненых и погибших пока не сообщается.