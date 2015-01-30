​В аэропорту Стамбула будут снимать отпечатки пальцев

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Главная воздушная гавань турецкого города готовит нововведение для прибывающих иностранцев: в ближайшее время в аэропорту Ататюрка будет внедрена система биометрического контроля.

Как передает Report, с ежегодным пассажиропотоком около 57 млн. человек, аэропорт Ататюрка является крупнейшим и наиболее загруженным в Турции.

Теперь на прохождение контроля потребуется от 15 до 21 сек. В настоящее время 4 кабины e-gаte, считывающие биометрические данные, работают в тестовом режиме и распространяется только на граждан Турции. Однако впоследствии аналогичную процедуру будут проходить все прибывающие в аэропорт пассажиры.

Администрация стамбульского хаба сообщает, что система е-gate позволит разгрузить аэропорт, поскольку данные прилетающих будут обрабатываться гораздо быстрее и с большей эффективностью.

В настоящее время подобные системы используются в некоторых аэропортах США и Великобритании.