В аэропорту США рухнул трап

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Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Телетрап обрушился в международном аэропорту Балтимор-Вашингтон (штат Мэриленд) в субботу вечером. В результате шесть человек получили травмы.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Twitter воздушной гавани.
"Произошел частичный отказ оборудования телетрапа у выхода E-10. По предварительным данным, шесть человек доставлены в местные больницы, их травмы не представляют угрозу для жизни", - говорится в сообщении.
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