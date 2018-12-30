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    В аэропорту США рухнул трап

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Телетрап обрушился в международном аэропорту Балтимор-Вашингтон (штат Мэриленд) в субботу вечером. В результате шесть человек получили травмы.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Twitter воздушной гавани.

    "Произошел частичный отказ оборудования телетрапа у выхода E-10. По предварительным данным, шесть человек доставлены в местные больницы, их травмы не представляют угрозу для жизни", - говорится в сообщении.

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