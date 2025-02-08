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В аэропорту Софии задержаны шесть рейсов из-за неопознанного дрона

В аэропорту Софии задержаны шесть рейсов из-за неопознанного дрона В аэропорту Софии задержали шесть рейсов после появления на его территории неизвестного беспилотного летательного аппарата.
Другие страны
8 февраля 2025 г. 12:10
В аэропорту Софии задержаны шесть рейсов из-за неопознанного дрона

В аэропорту Софии задержали шесть рейсов после появления на его территории неизвестного беспилотного летательного аппарата.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарское NovaTV, происхождение дрона и цель его полета в районе аэропорта остаются неизвестными.

Представитель Национального управления по расследованию авиационных происшествий Христо Христов заявил, что беспилотник мог создать серьезную угрозу для безопасности полетов. По его словам, аппарат мог задеть двигатели самолета или повредить другие системы воздушного судна.

Христов также отметил, что полеты таких дронов требуют разрешения Управления гражданской авиации, однако в данном случае оно запрошено не было. "Это незаконный полет. Я не знаю, с какой целью он был совершен", -сказал он.

Он добавил, что это уже второй или третий случай появления беспилотников в районе аэропорта за последние полтора месяца.

По его мнению, подобные инциденты представляют общественную опасность и должны рассматриваться как преступления.

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Версия на азербайджанском языке Sofiya aeroportunda naməlum PUA səbəbindən altı reys təxirə salınıb

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