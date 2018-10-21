В аэропорту Шанхая у самолёта Malaysia Airlines при взлёте лопнули шины

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Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Шанхае при взлёте у самолёта Malaysia Airlines, который должен был вылететь из международного аэропорта Пудун в Куала-Лумпур, лопнули шины.
Как передает Report, об этом сообщает китайская газета People's Daily, China.
Взлёт воздушного судна был прерван.
Пассажиров эвакуировали из самолёта.
Напомним, что ранее в Мьянме три человека погибли в результате столкновения двух истребителей.
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