В аэропорту Шанхая у самолёта Malaysia Airlines при взлёте лопнули шины

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Шанхае при взлёте у самолёта Malaysia Airlines, который должен был вылететь из международного аэропорта Пудун в Куала-Лумпур, лопнули шины.

Как передает Report, об этом сообщает китайская газета People's Daily, China‏.

Взлёт воздушного судна был прерван.

Пассажиров эвакуировали из самолёта.

Напомним, что ранее в Мьянме три человека погибли в результате столкновения двух истребителей.