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    В аэропорту Риги экстренно сел самолет

    У лайнера возникли неполадки с передним шасси

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В международный аэропорт Риги при повышенных мерах безопасности приземлился самолет авиакомпании "airBaltic".

    Как сообщает Report со ссылкой на Delfi, в этой связи на неопределенное время все самолеты перенаправляют на посадку в другие аэропорты.

    Согласно предварительной информации, сразу же после вылета из аэропорта возникли неполадки с передним шасси, поэтому экипаж принял решение вернуться обратно и, строго соблюдая все меры безопасности по установленной процедуре, совершить посадку.

    Самолет выполнял полет по маршруту Рига-Цюрих. По данным "airBaltic", на борту самолета находились 63 пассажира, из которых двое - дети и один младенец, а также четыре члена экипажа.

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