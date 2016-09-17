В аэропорту Риги экстренно сел самолет

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В международный аэропорт Риги при повышенных мерах безопасности приземлился самолет авиакомпании "airBaltic".

Как сообщает Report со ссылкой на Delfi, в этой связи на неопределенное время все самолеты перенаправляют на посадку в другие аэропорты.

Согласно предварительной информации, сразу же после вылета из аэропорта возникли неполадки с передним шасси, поэтому экипаж принял решение вернуться обратно и, строго соблюдая все меры безопасности по установленной процедуре, совершить посадку.

Самолет выполнял полет по маршруту Рига-Цюрих. По данным "airBaltic", на борту самолета находились 63 пассажира, из которых двое - дети и один младенец, а также четыре члена экипажа.