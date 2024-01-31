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В аэропорту Нью-Дели из-за густого тумана задержали десятки авиарейсов

В аэропорту Нью-Дели из-за густого тумана задержали десятки авиарейсов Десятки авиарейсов задержаны в столичном индийском аэропорту IGI Airport (Indira Gandhi International Airport) из-за густого тумана, окутавшего в утренние часы Нью-Дели.
Другие страны
31 января 2024 г. 09:07
В аэропорту Нью-Дели из-за густого тумана задержали десятки авиарейсов

Десятки авиарейсов задержаны в столичном индийском аэропорту IGI Airport (Indira Gandhi International Airport) из-за густого тумана, окутавшего в утренние часы Нью-Дели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANI.

Источники в администрации аэропорта сообщили о том, что задержаны не менее 50 авиарейсов. Видимость ночью приближалась к нулевой отметке. Пассажирам рекомендуется связываться с авиакомпаниями для уточнения информации о времени отправления самолетов. Непогода также стала причиной отмены или переноса поездов.

В январе на севере Индии зафиксированы рекордно низкие за последние почти 20 лет температуры. В Нью-Дели по ночам столбик термометра опускался до 3 градусов по Цельсию при влажности около 90%. По-прежнему в столичном регионе качество воздуха крайне низкое. В среду этот показатель превысил 430 пунктов, что говорит об "опасно загрязненной" атмосфере.

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Версия на английском языке Delhi fog: Over 50 flights, 23 trains delayed, some diverted

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