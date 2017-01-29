В аэропорту Нью-Йорка начались протесты против задержания беженцев

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке задержаны 11 беженцев по указу президента Дональда Трампа об ограничении въезда в США, передает Report со ссылкой на ВВС.

Несколько десятков активистов организовали протест у терминала аэропорта, призывая впустить вынужденных переселенцев.

"Мы с беженцами", - скандируют протестующие.

По сообщениям присутствующих журналистов, некоторые мусульмане молятся, в то время как присутствующие протестуют.