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    В аэропорту Нью-Йорка начались протесты против задержания беженцев

    Несколько десятков активистов организовали протест у терминала аэропорта

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке задержаны 11 беженцев по указу президента Дональда Трампа об ограничении въезда в США, передает Report со ссылкой на ВВС.

    Несколько десятков активистов организовали протест у терминала аэропорта, призывая впустить вынужденных переселенцев.

    "Мы с беженцами", - скандируют протестующие.

    По сообщениям присутствующих журналистов, некоторые мусульмане молятся, в то время как присутствующие протестуют.

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