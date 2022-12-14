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В аэропорту Мюнхена более 130 рейсов отменили из-за угрозы гололеда

В аэропорту Мюнхена более 130 рейсов отменили из-за угрозы гололеда Более 130 рейсов были отмены в среду днем в аэропорту Мюнхена, а свыше 20 перенаправлены в другие воздушные гавани из-за опасности образования гололеда.
Другие страны
14 декабря 2022 г. 20:21
В аэропорту Мюнхена более 130 рейсов отменили из-за угрозы гололеда

Более 130 рейсов были отмены в среду днем в аэропорту Мюнхена, а свыше 20 перенаправлены в другие воздушные гавани из-за опасности образования гололеда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом агентству DPA сообщил представитель мюнхенского аэропорта.

По его словам, из-за опасности образования гололеда из-за ледяного дождя ни один самолет не мог взлететь и приземлиться в аэропорту Мюнхена в среду днем. В частности, были отменены 133 рейса, а 26 перенаправлены в другие аэропорты. Для того, чтобы расчистить две взлетно-посадочные полосы, было задействовано 150 единиц техники.

Однако возобновление полетов, как уточнил представитель воздушной гавани, во многом зависит от погодных условий. "Если ледяной дождь прекратится, такая взлетно-посадочная полоса снова станет пригодной для использования в течение 20-25 минут", - сказал представитель мюнхенского аэропорта. Когда это может произойти, как пишет DPA, пока неясно.

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