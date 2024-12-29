В аэропорту Муан в Южной Корее отменили все рейсы из-за авиакатастрофы

Все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан в Южной Кореи были отменены в связи с авиакатастрофой борта Jeju Air.

Все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан в Южной Кореи были отменены в связи с авиакатастрофой борта Jeju Air.

Как передает Report, об этом сообщает издание Чунан Ильбо.

Согласно данным Корейской корпорации аэропортов, регистрация на рейс Jeju Air 7C341, который должен был вылететь на Чеджу в 10.00 утра, была приостановлена. Кроме того, рейс Jin Air LJ467, запланированный на 13.35 на Чеджу, и рейс Cambodia Airways KR542, который должен был вылететь в Сиемреап в 16.50, были полностью отменены. Также были отменены рейсы Jeju Air 7C2215 в Бангкок и Jin Air LJ747 в Тайбэй.

"Все рейсы, которые должны были прибыть в международный аэропорт Муана в этот день, также были отменены", - пишет издание.

Самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. После этого начался пожар.