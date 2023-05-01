В аэропорту Манилы отменены 40 авиарейсов из-за отключения электричества

По меньшей мере 40 внутренних авиарейсов были отменены из-за отключения электричества в Международном аэропорту имени Ниноя Акино (NAIA) в Маниле.

По меньшей мере 40 внутренних авиарейсов были отменены из-за отключения электричества в Международном аэропорту имени Ниноя Акино (NAIA) в Маниле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на странице аэропорта в Facebook.

"Сегодня в Терминале 3 NAIA произошло отключение электроэнергии. В настоящее время резервное питание обеспечивает электроэнергией критически важные объекты, позволяя компьютерным системам авиакомпаний и иммиграционной службы частично функционировать и обеспечивать обработку как прибывающих, так и отбывающих пассажиров. В связи с этим следует ожидать задержки рейсов", - говорится в публикации.

Сообщается, что отменены 40 внутренних рейсов бюджетной авиакомпании Cebu Pacific.

"Инженерная группа вместе с техническим персоналом в настоящее время выясняют причину отключения электроэнергии", - подчеркивается в заявлении.