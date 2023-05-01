О нас

В аэропорту Манилы отменены 40 авиарейсов из-за отключения электричества

В аэропорту Манилы отменены 40 авиарейсов из-за отключения электричества По меньшей мере 40 внутренних авиарейсов были отменены из-за отключения электричества в Международном аэропорту имени Ниноя Акино (NAIA) в Маниле.
Другие страны
1 мая 2023 г. 09:29
В аэропорту Манилы отменены 40 авиарейсов из-за отключения электричества

По меньшей мере 40 внутренних авиарейсов были отменены из-за отключения электричества в Международном аэропорту имени Ниноя Акино (NAIA) в Маниле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на странице аэропорта в Facebook.

"Сегодня в Терминале 3 NAIA произошло отключение электроэнергии. В настоящее время резервное питание обеспечивает электроэнергией критически важные объекты, позволяя компьютерным системам авиакомпаний и иммиграционной службы частично функционировать и обеспечивать обработку как прибывающих, так и отбывающих пассажиров. В связи с этим следует ожидать задержки рейсов", - говорится в публикации.

Сообщается, что отменены 40 внутренних рейсов бюджетной авиакомпании Cebu Pacific.

"Инженерная группа вместе с техническим персоналом в настоящее время выясняют причину отключения электроэнергии", - подчеркивается в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Manila airport cancels 40 domestic flights after power outage

Экслюзивные новости

США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 11:09
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
28 апреля 2023 г. 14:09
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi