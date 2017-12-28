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    В аэропорту Мальты самолет бизнес-класса врезался в здание

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В международном аэропорту Мальты частный самолет бизнес-класса Dassault Falcon 7X выехал со стоянки и врезался в здание, сообщает Report со ссылкой на Times of Malta. 

    По предварительным данным, самолет сдвинулся c места под воздействием сильного ветра.

    В здании, куда врезалось воздушное судно, находятся офисы одной из строительных компаний. В момент происшествия людей в офисах не было.

    По факту проводится расследование.

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