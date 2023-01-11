В аэропорту Лондона при досмотре посылки обнаружили следы урана

Сотрудники пограничной службы Великобритании обнаружили в одном из аэропортов Лондона посылку со следами урана.

Сотрудники пограничной службы Великобритании обнаружили в одном из аэропортов Лондона посылку со следами урана.

Как передает Report , об этом сообщает британский канал Sky News.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Хитроу. Работники службы связались с подразделением по борьбе с терроризмом.

В настоящее время контртеррористическая полиция Великобритании проводит расследование, однако на данный момент никаких арестов произведено не было. По словам представителя полиции Ричарда Смита, количество радиоактивного вещества было незначительным. В ведомстве полагают, что инцидент "не связан с какой-либо прямой угрозой".