В аэропорту Лондона при досмотре посылки обнаружили следы урана

Сотрудники пограничной службы Великобритании обнаружили в одном из аэропортов Лондона посылку со следами урана.
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Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Хитроу. Работники службы связались с подразделением по борьбе с терроризмом.
В настоящее время контртеррористическая полиция Великобритании проводит расследование, однако на данный момент никаких арестов произведено не было. По словам представителя полиции Ричарда Смита, количество радиоактивного вещества было незначительным. В ведомстве полагают, что инцидент "не связан с какой-либо прямой угрозой".