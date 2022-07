Два самолета столкнулись в Международном аэропорту Гарри Рида в городе Лас-Вегас, штат Невада.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили местному отделению телеканала Fox News в полиции и местном департаменте авиации, люди, находившиеся на борту самолетов, погибли.

По данным Fox News, точное число погибших пока неизвестно.