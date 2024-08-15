В аэропорту Кёльн/Бонн приостановили полеты из-за проникновения неизвестных

Полеты в аэропорту Кёльн/ Бонн приостановлены в связи с проникновением неизвестных в зону прибытия самолетов, проводится полицейская операция.

Полеты в аэропорту Кёльн/ Бонн приостановлены в связи с проникновением неизвестных в зону прибытия самолетов, проводится полицейская операция.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, размещенном в соцсети "X".

"В четверг, 15 августа, посторонние лица проникли в зону прибытия самолетов аэропорта Кёльн/Бонн. В настоящее время полеты приостановлены из-за полицейской операции", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления.