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В аэропорту Кёльн/Бонн приостановили полеты из-за проникновения неизвестных

В аэропорту Кёльн/Бонн приостановили полеты из-за проникновения неизвестных Полеты в аэропорту Кёльн/ Бонн приостановлены в связи с проникновением неизвестных в зону прибытия самолетов, проводится полицейская операция.
Другие страны
15 августа 2024 г. 09:23
В аэропорту Кёльн/Бонн приостановили полеты из-за проникновения неизвестных

Полеты в аэропорту Кёльн/ Бонн приостановлены в связи с проникновением неизвестных в зону прибытия самолетов, проводится полицейская операция.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, размещенном в соцсети "X".

"В четверг, 15 августа, посторонние лица проникли в зону прибытия самолетов аэропорта Кёльн/Бонн. В настоящее время полеты приостановлены из-за полицейской операции", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления.

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