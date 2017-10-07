В аэропорту Копенгагена ужесточен пограничный контроль

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Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Новый усиленный пограничный контроль введен согласно решениям ЕС 7 октября в аэропорту Копенгагена Каструп для всех въезжающих и выезжающих из стран Шенгенского соглашения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Одной из причин для пересмотра и ужесточения правил стали, в частности, поездки граждан из стран-членов Евросоюза в Сирию или Ирак для присоединения к террористической организации ИГ.

"Мы вводим контроль для повышения безопасности. Мы сделаем все возможное для упорядочения работы с выезжающими из Европы и въезжающими в нее. Это не в последнюю очередь касается боевиков из Сирии, которые возвращаются обратно в Европу", - сказала министр по делам миграции Дании Ингер Стёйберг.